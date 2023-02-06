منافسة Camry الأحدث تظهر في أسواق جديدة

أعلن وكلاء شركة changan الصينية أن الشركة تنوي توسيع مبيعات سيارات uni-v الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا.

وتأتي changan uni-v الجديدة بهيكل انسيابي يحمل ملامح الحداثة والقوة بنفس الوقت، ومجهّز بجنح هوائي متحرك على الصندوق الخلفي كما في بعض نماذج سيارات أودي، ومزوّد بعجلات عريضة بمقاس 18 إنشا.

وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 183 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم، ومسافة الخلوص الأرضي له 152 ملم.

وتتمّز هذه السيارة بتصميمها الداخلي وخصوصا تصميم المقود ولوحة المؤشرات الصغيرة التي ثبتت فوقه، فضلا عن حصولها على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية في المنتصف وشاشات قبالة السائق، كما حصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف.

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وزوّدتها changan بمصابيح LED متطورة، وسقف بانورامي كبير، ونظام تهوية للمقاعد، ونظام تثبيت السرعة، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام الرؤية المحيطية للهيكل عبر الكاميرات.

وحصلت هذه السيارة على محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 181 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.1 ثانية، والوصول إلى سرعة 205 كلم/سا.

المصدر: moto1