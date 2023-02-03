هوندا تحوّل Integra لسيارة أنيقة واقتصادية

تستعد هوندا لإطلاق سيارة Integra الجديدة كليا، والمصممة لتكون مركبة شبابية أنيقة ومتطوة واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وتتميز السيارة الجديدة عن سيارات Integra السابقة بهيكل هاتشباك كوبيه انسيابي شبيه بهياكل سيارات Civic الجديدة، وتصميم مميز للمصابيح الأمامية والخلفية، كما يمكن الحصول على نسخ خاصة منها مزودة بسقف أسود اللون يتناغم لونه بشكل أنيق مع ألوان الهيكل الخارجي.

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وحصلت السيارة من الداخل على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة مزودة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصفها، وتزينت الواجهة بشبك أنيق من الكروم.

وزوّدت السيارة بنظام مميز لتوفير الوقود أثناء القيادة في المدن، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب في الحالات الطارئة، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

وتطرح هذه السيارة بعدة نسخ، نسخة فيها محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 182 حصانا، ونسخة بمحرك بنزين بسعة لترين وعزم 143 حصانا، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 184 و203 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية وعلب ميكانيكية بست سرعات.

وستتوفر هذه السيارة في العديد من الأسواق العالم، وبسعر يبدأ من 19300 للنسخ العادية، وأسعار تبدأ من 24 ألف دولار للنسخ المزودة بمحركات هجينة.

المصدر: moto1