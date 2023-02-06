إطلاق أول سيارة تاكسي كهربائية في نيجني نوفغورود الروسية

شهدت مدينة نيجني نوفغورود الروسية إطلاق شبكة سيارات تاكسي كهربائية.

فقد اشترت بلدية المدينة 18 سيارة كهربائية ستقدم خدمات سيارات التاكسي لسكان المدينة ضمن تلك الشركة.

ويمكن طلبها بدءا من 2 فبراير الجاري في التطبيقات الخاصة بسيارات الأجرة ضمن تعرفتي "الراحة" و"الراحة +".

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يذكر أن الشركة المشغّلة لوسائل النقل الكهربائية، بصفتها فرعا من شركة "نانو" الروسية ، وقعّت في يونيو الماضي مع بلدية المدينة اتفاقية تقديم خدمات سيارات التاكسي في نيجني نوفغورود، ثم باشرت بتوزيع البنية التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي في كل أنحاء المدينة.

وصارت شبكة محطات الشحن الكهربائي تضم 44 محطة. وحسب مدير عام الشركة، أليكسي تيخونوف، فإن إطلاق التاكسي الكهربائية وإنشاء البنية التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي كلّفت الشركة 750 مليون روبل (نحو 10 ملايين دولار).

هذا وشهد عام 2022 توسيعا غير مسبوق لشبكة محطات الشحن الكهربائي الخاصة التي تمتلكها شركة PUNKT E الروسية. ولم تزد الشركة من عدد محطات الشحن الكهربائي بمقدار 5 أضعاف فحسب وبدأت في توسيعها لتشمل روسيا بأسرها وسجّلت وجودها في 14 منطقة روسية.

وقال مدير عام شركة PUNKT E قسطنطين ألابيف، إن شركته حققت عام 2022 قفزة نوعية ملحوظة ببناء 133 محطة جديدة للشحن الكهربائي في سائر روسيا. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لمحطات الشحن الكهربائي التي تمتلكها الشركة إلى 165 محطة. وأضاف قائلا:" نخطط العام الجاري لمضاعفة عدد محطات الشحن وتوسيع سوق تقديم الخدمات عن طريق تقريبها من كل صاحب سيارة خاصة كانت أو عامة.

المصدر: نوفوستي