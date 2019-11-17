 
مباشر

محمد بن زايد يقل وزيرا روسيا بسيارة "تاكسي" كهربائية

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يقل وزيرا روسيا بسيارة
Reuters
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqjt

أقل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بسيارة كهربائية إلى مراسم افتتاح "معرض دبي للطيران 2019".

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن ابن زايد، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، "أقل رئيس الوفد الروسي بسيارة إلكترونية تحمل لوحة تاكسي، ووصل معه إلى Royal Hall حيث جرت مراسم الافتتاح".

ونشرت الوزارة صورة تظهر ولي عهد أبو ظبي وهو يقود بنفسه السيارة الإلكترونية وإلى جانبه مانتوروف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"عين معاذ ضد الرصاصة الإسرائيلية".. حملة على فيسبوك بصور أشخاص غطوا عينهم اليسرى