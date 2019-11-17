أقل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بسيارة كهربائية إلى مراسم افتتاح "معرض دبي للطيران 2019".

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن ابن زايد، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، "أقل رئيس الوفد الروسي بسيارة إلكترونية تحمل لوحة تاكسي، ووصل معه إلى Royal Hall حيث جرت مراسم الافتتاح".

ونشرت الوزارة صورة تظهر ولي عهد أبو ظبي وهو يقود بنفسه السيارة الإلكترونية وإلى جانبه مانتوروف.

Д.Мантуров: Перспективы совместных российско-эмиратских проектов для нас очевидны с учетом успешного опыта кооперации с холдингом #Tawazun в рамках промышленного проекта @AurusRussia: созданное в этом году совместное предприятие уже приступило к работе pic.twitter.com/XlQ7PhYCby — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) 17 ноября 2019 г.

المصدر: RT