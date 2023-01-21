روسيا تطور محركا مبتكرا لسيارات السباق

أعلن محافظ مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين أن الخبراء في المدينة يعملون على تطوير محرك مبتكر لسيارات السباق.

وفي قناته على تليغرام قال سوبيانين حول الموضوع: "صناعة السيارات الكهربائية في موسكو تتطور بسرعة، والعام الجاري تحديدا سيتم تطوير محرك مبتكر لسيارات السباق، وسيتم اختبار أول سيارة ستعمل مع هذا المحرك في سباق سيجرى على بحيرة بايكال، وستحاول السيارة تحطيم رقم قياسي في السرعة. مثل هذه الاختبارات مهمة للانطلاق اللاحق في الإنتاج الضخم للمحركات الجديدة والسيارات التي ستعمل بها".

وأضاف "السيارات التي سننتجها ستكون صديقة للبيئة، المصممون والمصنعون الروس سيختارون المكونات لهذه المركبات، وهذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تطوير الهندسة المحلية الحديثة، وسيساعد على استبدال الواردات في مجال صناعة السيارات الكهربائية".

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وأشار سوبيانين إلى "أن موسكو أصبحت مركز جذب للصناعات العالية التقنية في مجال النقل الكهربائي، وأكثر من 40 شركة انضمت إلى هذا المجال فيها، وتم استشثمار نحو 87 مليار روبل، والمدينة بدورها تدعم هذه الشركات بتقديم ميزات خاصة وتسهيلات لها".

المصدر: 1prime.ru