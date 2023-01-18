بوتين يطلع على سيارة NEVA الكهربائية الجديدة ويوعز بتطوير الصناعات الروسية

اطلع الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته اليوم لبطرسبورغ على سيارة E-NEVA الكهرباية الجديدة وعلى عدّة منتجات روسية واعدة.

وزار بوتين مصنع "أوبوخوف"، وعاين سيارة E-NEVA الكهربائية الروسية الجديدة، كما عاين المبنى التجريبي التابع لشركة Almaz-Antey، حيث عرضت عليه عدة مشاريع روسية واعدة.

كما عرض على الرئيس الروسي خلال زيارته للمصنع نماذج لمنصات هجينة للمركبات المسيرة التي تعمل بالغاز والكهرباء، والتي توفّر إمكانية صناعة سيارات بأحجام مختلفة وقدرات استيعابية متنوعة.

ووجه الرئيس الروسي كلمة للقائمين على المصنع ومؤسسة Almaz-Antey دعا فيها إلى

زيادة كفاءة المؤسسات الصناعية المحلية سيساعدنا على استبدال المنتجات التي كانت تصنعها الشركات التي غادرت روسيا وقال:" بالرغم من أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، لكن عملية تصنيع المنتجات المدنية في في مؤسسات الصناعات الدفاعية مهمة، وينبغي أن تكون حصة هذه المنتجات 30٪".

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد كشفت العام الماضي عن نموذج سيارة E-NEVA الكهربائية الجديدة، وأشار الخبراء حينها إلى أن السيارة ستجهز ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 463 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركين كهربائيين بعزم يعادل 435 حصانا، ويمكنها التسارع من 0 إلى 60 كلم/سا في غضون 2.5 ثانية، الوصول إلى سرعة 197 كلم/سا.

المصدر: وكالات روسية