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Neva الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة

عالم السيارات

Neva الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
youtube/ESG Port
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كشفت روسيا عن سيارة Neva الجديدة التي حولتها لمركبة كهربائية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة.

وتأتي سيارة E-Neva الجديدة بهيكل SUV انسيابي وأنيق التصميم، يتميز بتداخل الزجاج وألياف الكربون مع العناصر الأساسية له، كما زودت بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

وحصلت المركبة على هيكل بطول 4 أمتار ونصف المتر، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 610 ليترات، وصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمس ركاب، والمجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد.

وزودت واجهة القيادة في هذه السيارة على شاشتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة في منتصف الواجهة تعمل مع نظام مولتيميديا متطور وأنظمة حديثة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

Neva الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
youtube/ESG Port

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة ستحصل على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

Neva الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
youtube/ESG Port
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وستجهز المركبة ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 463 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركين كهربائيين بعزم يعادل 435 حصانا، يمكنها التسارع من 0 إلى 60 كلم/سا في غضون 2.5 ثانية، الوصول إلى سرعة 197 كلم/سا.

المصدر: moto1

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