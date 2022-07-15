الصين تقتحم عالم السيارات الكهربائية بمركبة متطورة ورخيصة الثمن

بدأت "BAW" الصينية بإنتاج سياراتها الجديدة التي صنعتها لتكون من بين أبرز المركبات الكهربائية ذات السعر المنافس جدا.

وحصلت سيارة BAW S3 الجديدة على تصميم عصري، وهيكل بطول 3 أمتار و15 سنتيمترا، عرضه 149 سم، وارتفاعه 158 سم، وزودت بعجلات بمقاس 13 بوصة، ومصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

وجاءت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 4 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فخلت من الازرار التقليدية واستعيض عن الأزرار بشاشتين لمسيتين متطورتين للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الصوت والتكييف ومختلف أنظمة السيارة.

youtube/REC Anything

وجهزتها "BAW" بوسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وانظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بسلاسة وسهولة.

youtube/REC Anything

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وجهزت نماذج هذه المركبة بمحركات كهربائية تمكنها من الوصول إلى سرعة 100 كلم/سا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 200 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.

وستطرح هذه المركبات في الأسواق في النصف الثاني من هذا العام، أما سعرها فسيكون بين 4500 و5000 دولار أمريكي فقط.

المصدر: moto1