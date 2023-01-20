هيونداي تطلق جيلا جديدا من سيارات Kona الشهيرة

كشفت هيونداي عن مواصفات وتصاميم سيارات Kona الجديدة، والتي يتوقع لها أن تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وحصلت السيارات الجديدة على العديد من التعديلات التي طاولت المظهر الخارجي مقارنة بسيارات Kona السابقة، إذ تغير فيها تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية وأشكال الفتحات الهوائية، كما تم تعديل أشكال ممتصات الصدمات وأقراض العجلات.

وأصبحت هذه السيارات أكبر من نماذج Kona السابقة أيضا، إذ حصلت على هيكل بطول 435 سم، بعرض 182 سم، وارتفاع 158 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 266 سم، كما جهّزت بعجلات جديدة بمقاس 19 بوصة، ويمكن طلب مواصفات خاصة لهذه السيارات عند شراء نسخ "Kona N".

وداخليا حصلت هذه السيارات على واجهات قيادة جديدة أيضا، وزودت هذه الواجهات بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية بجانبها بمقاس 12.3 بوصة، وأسفل تلك الشاشات وضعت لوحة مميزة للتحكم بأنظمة التكييف.

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ومن المفترض أن تطلق هيونداي عدة طرازات من هذه السيارة، طراز يعمل بمحركات بنزين سعتها 2.0 ليتر بعزم 149 حصانا، وطراز مجهّز بمحركات T-GDi بسعة 1.6 ليتر وعزم 198 حصانا، وستزود هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

كما ينتظر أن تظهر من Kona نسخ كهربائية، ونسخ تعمل بمحركات هجينة بعزم 141 حصانا، وستجهّز نسخها الهجينة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1