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Montana الشهيرة أصبحت أكبر واقتصادية أكثر في استهلاك الوقود

عالم السيارات

Montana الشهيرة أصبحت أكبر واقتصادية أكثر في استهلاك الوقود
youtube/Automundo
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كشفت شفروليه عن سيارة Montana الجديدة كليّا والتي طورتها لتكون من بين أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية.

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا وأكثر عصرية مقارنة بمركبات Montana السابقة، وأصبحت قمرتها مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب.

أما هيكلها فأصبح بطول 4 أمتار و72 سنتيمترا، عرضه 180 سم، وباتت سعة الصندوق الخلفي فيه 874 ليترا، كما جهّز هذا الصندوق برفوف مختلفة تسمح بتقسيمه لترتيب الحقائب والأمتعة بشكل أنيق.

وحصلت السيارة على عجلات بمقاس 17 إنشا، ومصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، كما تزينت المصابيخ الخلفية بشعارات شفروليه، وتزين هيكلها بفتحات هوائية كبيرة وانحناءات مدروسة للتقليل من مقاومة الهواء.

Montana الشهيرة أصبحت أكبر واقتصادية أكثر في استهلاك الوقود
youtube/REC Anything
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وزوّدت المركبة من الداخل بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، ودعمت الشاشة بجهاز إرسال لبث إشارات شبكات Wi-Fi للهواتف، كما زودت القمرة بنظام صوتيات عالي الأداء مجهز بمكبرات JBL، و6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

Montana الشهيرة أصبحت أكبر واقتصادية أكثر في استهلاك الوقود
youtube/REC Anything

ودعمتها شفروليه بنظام تشغيل المحرك عن بعد، وأنظمة تكييف متطورة، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، وكاميرا خلفية.

وستطرح المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر بعزم 133 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1

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