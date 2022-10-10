شركة صينية تختبر سيارة أجرة طائرة في سماء دبي (صور + فيديو)

أجرت شركة "إكس بينغ" الصينية لتصنيع السيارات اليوم الاثنين، اختبار تحليق سيارة أجرة كهربية طائرة في سماء دبي.

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وجرى عرض اليوم بقمرة قيادة خالية، فيما أكدت الشركة الصينية أنها كانت قد أجرت اختبارا للسيارة وهي مأهولة في يوليو 2021، إذ أن التصميم الأنيق للمركبة يستطيع حمل راكبين وتحركها ثمانية مراوح دفع.

وأوضحت الشركة أن السرعة القصوى لمركبتها تبلغ 130 كيلومترا في الساعة.

ثورة في التنقل الذكي داخل المدن.. سيارة كهربائية طائرة تحلق في سماء دبيhttps://t.co/oY5LbAMPKD — الاتحاد الاقتصادي (@AletihadEconomy) October 10, 2022

AP

وتعتبر السيارة الطائرة "إكس بينغ-إكس 2" التي طورتها شركة الطيران التابعة لشركة لإكس بينغ ومقرها قوانغتشو، واحدة من عشرات المشروعات المتعلقة بتطوير سيارات الطائرة حول العالم، حيث أن عدد قليل من تلك المشروعات جرى اختبارها بنجاح وعلى متنها ركاب، فيما قد تمر سنوات كثيرة قبل أن تدخل أي منها الخدمة.

AP

وتقدم سيارات "إي فيتول" أو مركبة "الإقلاع والهبوط الرأسي الكهربية" لمستخدميها، رحلة شخصية سريعة من نقطة لأخرى، ولو من حيث الفكرة الأساسية.

المصدر: "أ ب"