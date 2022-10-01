شرطة دبي ترفد أسطول دورياتها بأول سيارة كهربائية فارهة (صور)

أعلنت شرطة دبي عن إضافة سيارة "هونتشي E-HS9" من شركة وون رود " ONEROAD"، التي تعتبر أول سيارة كهربائية فارهة، لأسطول الدوريات الفارهة لديها.

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وأوضح المجلس الإعلامي لحكومة دبي أن اللواء، خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، دشن السيارة الكهربائية في نادي ضباط شرطة دبي بحضور السيدة جوجو جانق شينلينج، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة وون رود " ONEROAD"، وسعادة اللواء سعيد آل مالك، مدير الادارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد حارب محمد الشامسي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور سعيد القمزي، مساعد المدير العام لشؤون الرقابة، والعقيد جمعة الفلاسي نائب مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ، والنقيب شهاب أحمد السعدي رئيس قسم الدوريات الأمنية.

شرطة #دبي تضيف سيارة "هونتشي E-HS9" من شركة وون رود " ONEROAD"؛ التي تعتبر أول سيارة كهربائية فارهة تنضم لأسطول الدوريات الفارهة.https://t.co/EfO7AaIbWIpic.twitter.com/53fXZAf4c5 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 1, 2022

وسيارات "هونتشي E-HS9" الفارهة تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومترا، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات، وسرعة انطلاقتها من مسافة صفر إلى 100 كيلومتر في 5 ثواني، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي.



وبحسب المكتب، فإن سيارة "هونتشي E-HS9" تندرج تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذي إضاءة عالية، ومصابيح نهارية.



وأشار اللواء المنصوري إلى أن رجال الشرطة سيساهمون من خلال سيارة "هونتشي E-HS9" في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح، من الاستشارات والمعلومات، إلى التعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

المصدر: RT