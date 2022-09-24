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فولكس فاغن تكشف عن سيارة متطورة ذاتية القيادة لم تطرح مثلها من قبل!

عالم السيارات

فولكس فاغن تكشف عن سيارة متطورة ذاتية القيادة لم تطرح مثلها من قبل!
Legion-Media
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كشفت فولكس فاغن عن تصميم مركبتها الاختبارية الجديدة التي ستكون من أبرز السيارات ذاتية القيادة في المستقبل.

وحرص المصممون أثناء العمل في Gen.Travel على إخراجها مركبة مريحة بامتياز، إذ جعلوا سقفها مرتفعا لتوفير مساحة داخلية كبيرة، كما زوّد محيطها بالكامل بنوافذ زجاجية واسعة، وحصلت السيارة على سقف بانورامي كبير أيضا، أما بابيها الجانبيين فصمما ليفتحا نحو الأعلى لتسهيل عملية دخول وخروج الركاب من السيارة.

فولكس فاغن تكشف عن سيارة متطورة ذاتية القيادة لم تطرح مثلها من قبل!
youtube/REC Anything

أما قمرة هذه المركبة فزودت بصفين من المقاعد التي خصصت لأربعة ركاب، ويمكن إبقاء الصف الأول من المقاعد متجها إلى الأمام لتحويل المقعدين الخلفيين إلى أسرّة مريحة، أو  تدوير المقاعد الأمامية لتقابل المقاعد الخلفية التي وضعت أمامها طاولة كبيرة متعددة الاستخدامات.

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 وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة ستحصل على نظام قيادة ذاتي من الجيل الخامس، أي أنها قادرة على نقل الركاب إلى وجهتهم دون الحاجة لسائق إطلاقا، فضلا عن تجهيزها بأنظمة التعليق النشط eABC، والتي توفر راحة كبيرة للركاب أثناء التنقل.

فولكس فاغن تكشف عن سيارة متطورة ذاتية القيادة لم تطرح مثلها من قبل!
youtube/REC Anything

ولم تذكر فولكس فاغن بعد أية تفاصيل حول محركات السيارة وباقي تقنياتها، ومن غير المعروف بعد متى ستبدأ عملية إنتاجها.

المصدر:  moto1

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