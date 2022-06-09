60% من الروس جاهزون لشراء سيارة "موسكفيتش" الجديدة

أسفر استطلاع رأي السائقين الروس الذي أجرته شركة "رومير" بطلب من وكالة "تاس" الروسية عن نتائج غير متوقعة.

واتضح أن أكثر من نصف الروس جاهزون لشراء سيارة "موسكفيتش" بعد بدء إنتاجها على دفعات في المصنع التابع لشركة "رينو" الفرنسية التي غادرت سوق السيارات الروسية مؤخرا.

laifhak.ru

وأظهر استطلاع الرأي أن ما يزيد عن 60% من السائقين الروس يتخذون موقفا إيجابيا من عودة سيارة "موسكفيتش" إلى سوق السيارات. وأعرب 49% منهم عن استعدادهم لشرائها إذا كانت أرخص من مثيلاتها. وهناك 47% من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم سيشترون السيارة إذا كانت نسخة مطوّرة من سيارة أجنبية.

أما 21% من المشاركين فأعلنوا أنهم سيشترون تلك السيارة لدعم صناعة السيارات الروسية. و5% منهم أرادوا شراء السيارة لأنهم كانوا قد اشتروها في العصر السوفيتي.

وأظهر استطلاع الرأي أن من تجاوز عمرهم 60 عاما غالبا ما كانوا ضمن الذين وافقوا على عودة "موسكفيتش" إلى السوق.

يذكر أن علامة "موسكفيتش" التجارية تمتعت بشعبية فائقة في الاتحاد السوفيتي السابق. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أفلس مصنع السيارات "موسكفيتش" في موسكو واشترته شركة "رينو" الفرنسية التي قامت بتحديثه وبدأت في إنتاج سيارات "لوغان"، بصفتها أحد موديلات "رينو".

وقررت بلدية موسكو بعد مغادرة "رينو" السوق الروسية استعادة علامة "موسكفيتش" التجارية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا