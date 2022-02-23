 
مباشر

هوندا تطور تقنيات CR-V وتجعلها أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود

عالم السيارات

هوندا تطور تقنيات CR-V وتجعلها أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود
legion-media.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg7g

كشفت هوندا عن تصميم وبعض مواصفات سيارة CR-V الجديدة التي ستكون من بين أكثر سيارات الكروس أوفر تطورا واقتصادا في استهلاك الوقود.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة الجديدة نلاحظ أنها حملت معها أكبر قدر من التغيير بالنسبة لمركبات CR-V التي أطلقت منذ عام 2016، إذ تغير فيها شكل الواجهة الأمامية والفتحات الهوائية بصورة ملحوظة، كما تغير تصميم المصابيح الأمامية وحصلت المصابيح على أحدث تقنيات LED للإضاءة، وطالت التغيرات أيضا شكل المصابيح الخلفية وممتصات الصدمات والمرايا الجانبية.

وداخليا حصلت السيارة على قمرة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة الصوت، فضلا عن نظام مولتيميديا حديث معدّل عن نظام Android Automotiv، وجهزت واجهة القيادة بشاشات لمسية كبيرة، وشاشة متطورة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وركزت هوندا خلال تصميم هذه السيارة على ميزات الأمان إذ جهزتها بكاميرات وحساسات مسافات لرصد محيط الهيكل بزاوية 360 درجة، كما جهزتها بنظام للتحكم الآلي بالفرامل في حالات الطوارئ، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

إقرأ المزيد
Grand Cherokee الجبارة تظهر بحلّة جديدة
Grand Cherokee الجبارة تظهر بحلّة جديدة

ومن المتوقع أن تطرح السيارة بمحركات بنزين اقتصادية وقوية بسعة 1.5 ليتر، ولن تطرح منها نسخ بمحركات ديزل للحفاظ على البيئة بل سيصدر منها نماذج بمحركات هجينة على الأغلب.

المصدر: moto1

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا