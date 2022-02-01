Chery تعدّل إحدى أشهر سيارات الكروس أوفر

أعلنت عملاق صناعة السيارات الصينية Chery عن نيتها إطلاق نماذج معدلة من سيارات Tiggo 8 التي ذاع صيتها بشكل كبير في العديد من بلدان العالم.

وستأتي المركبات الجديدة بهيكل كروس أوفر مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله 4 أمتار و70 سنتيمترا، عرضه 186 سم، ارتفاعه 170 سم، ومجهز بعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا.

وجهزت هذه السيارات بقمرة عصرية مزودة بواجهة قيادة عليها شاشة لمسية عملاقة تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة، ونظام مولتيميديا حديث قادر على الاتصال لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية، وحصلت على نظام تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية.

وزودتها Chery بنظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات الخطرة، ونظام تثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة ABS للفرامل، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك ومنظومات التكييف عن بعد.

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وستطرح المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 حصانا، ومحركات أكثر قوة بسعة 2.0 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1