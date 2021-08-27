ماذا كشف منتدى - الجيش - 2021" من السيارات؟

لم يكشف منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني في مركز "باتريوت" عن مدرعات وغيرها من المعدات الحربية فحسب بل وسيارات يمكن أن تجوب الطرق الروسية في المستقبل.

ومن بينها:

pnzdrive.ru

رباعية الدفع "ستريلا" التي يسمح خلوصها 270 ملم (المسافة بين قاع السيارة وسطح الطريق) بالسير على الطرق الترابية. واقتبست السيارة بعض أجهزتها وعقدها من حافلتي "غازيل" و"سوبول" الصغيرتين الروسيتين المدنيتين، فضلا عن مقصورة تتسع بسهولة لـ5 أفراد.

وتم تزويد السيارة بمحرك يولد قوة 149 حصانا وصندوق السرعة الخماسي من تصنيع شركة "غوركي" الروسية، ما يسمح لها بالسير بسرعة 120 كلم/ساعة.

ru.motor1.com

شاتل Smart من تصنيع جامعة موسكو التكنولوجية (مامي) عبارة عن سيارة كهربائية ذاتية القيادة تخصص لنقل الركاب داخل الحدائق والمتنزهات. وتتميز بقدرة جيدة على المناورة وتضمن بطاريتها السير إلى مسافة 140 كلم.

reedr.ru

أما مطار "كوبينكا" فكشف عن كابريوليه Aurus الفاخر الذي تم تصميمه على غرار سيارة Aurus Senat الفاخرة. لكنها مفتوحة السقف وتخصص للمشاركة في الاستعراضات العسكرية حيث تحد علبة السرعة الأوتوماتيكية من سرعتها بـ 20 كلم/ساعة.

تعمل السيارة ذات الدفع الرباعي بمحرك توربو بنزين V8 سعة 4.4 لتر ومحركات كهربائية. وبلغت قوتها الإجمالية الهجينة 598 حصانا.

sdelanounas.ru

حافلة "سوبول NN" الصغيرةتختلف عن نسختها المدنية"سوبول" بخلوصها 200 ملم وشكل شبكة المبرد وألواح إضافية تركب على سقف السيارة. وتخصص السيارة للسير في مناطق نائية تغيب فيها طرق جيدة وهناك نسختان منها إحداهما هي بيك آب بصندوقها الخلفي المفتوح نصبت عليه مجموعة من الأسلحة الخفيفة الحديثة، وبالدرجة الأولى وحدة "أرباليت – دي إم" المقاتلة المتحكم فيها عن بعد والتي تزود برشاش ثقيل، وثانيهما هي حافلة صغيرة. ويسير كلاهما بسرعة 130 كلم/ساعة. أما الحافلة فيمكن أن تتسع لـ8 أفراد.

5koleso.ru

رودستر "القرم" هيسيارة رياضيةيمكن استخدامها كسيارة الشرطة العسكرية التي بلغت سرعتها القصوى 220 كلم/ساعة ويمكن أن تتسارع حتى 100 كلم/ساعة خلال 5 ثوان.

Autonews

رباعية الدفع "إيرا" الكهربائية كشف عنها لأول مرة في منتدى الجيش – 2021 ويمكن أن تستخدم لنقل الذخائر والأدوية. كم يمكن أن تنصب عليها معدات خاصة بإطلاق الدرونات.

سيارة "ألماس – أنتاي" الكهربائية عبارة عن منصة كهربائية ذاتية القيادة يمكن أن تسير إلى مسافة 400 كلم ويمكن التحكم فيها عن بعد. تزن المنصة 1.2 طن ويمكن أن تحمل 1650 كلغ من الحمولة المفيدة.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: فيستي. رو