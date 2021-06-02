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شركة "تسلا" تسحب 6 آلاف سيارة من السوق بسبب عطل تعهدت بإصلاحه

عالم السيارات

شركة
Reuters MATTHEW CHILDS
شركة تسلا
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أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية أنها ستسحب حوالي 6000 سيارة، بسبب عطل في مسامير الفرامل، التي قد تؤدي إلى التسبب في فقدان الضغط من الإطارات.

وستسحب الشركة سيارات 2019-2021 Model 3 و 2020-2021 Model Y. 

وقالت الشركة إن "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ليس لديها تقارير عن حوادث أو إصابات متعلقة بالمشكلة"، مشيرة إلى أن "الشركة قد تستبدل مسامير الفرجار (المسببة للمشكلة) حسب الضرورة".

ولفتت إلى أن "مسامير الفرجار الفضفاضة يمكن أن تسمح لفرجار الفرامل بالانفصال والتلامس مع حافة العجلة، مما قد يتسبب في فقدان ضغط الإطارات في ظروف نادرة جدا".

المصدر: "رويترز"

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