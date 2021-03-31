نيسان تعدّل ملكة الصحراء Patrol

استعرضت شركة نيسان بعض الفيديوهات الترويجية لنماذجها الجديدة من سيارات Patrol رباعية الدفع الجبارة.

وحصلت نسخ Nismo المعدلة الجديدة من هذه السيارات على تعديلات ملحوظة من حيث التصميم الخارجي مقارنة بنماذج Patrol الحالية، إذ جاءت بشبك أمامي كبير يحمل هوية V-motio، وتغيرت فيها أشرطة الإضاءة الداخلية في المصابيح، وتبدلت أشكال ممتصات الصدمات لتضاف إليها خطوط مميزة حمراء اللون وحواف إضافية لتحسين انسيابية الهواء.

وحصلت هذه المركبات على ملامح رياضية تجسدت بظهور فتحات هوائية مميزة على جانبي الواجهة الأمامية من الأسفل، وإضافة جنح هوائي على مؤخرة السقف لزيادة الثبات على السرعات العالية، أما مقصورتها فجهزت بمقاعد جلدية مميزة يتداخل فيها اللون الأحمر مع الألوان الأساسية للفرش، كما أضيفت إليها تقنيات إضافية لعزل الأصوات الخارجية.

youtube/Povozcar

وستجهز واجهة القيادة فيها بشاشتين موضوعتين فوق بعضهما، إحداهما للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأخرى لمراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات والتحكم بأنظمة التكييف والقيادة، كما ستزين الواجهة بالجلد وعناصر مصنوعة من ألياف الكربون.

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ومن المفترض أن تطلق هذه السيارات بمحركات V8 بسعة 5.6 ليتر تولد عزما يعادل 428 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1