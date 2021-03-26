لادا تطور نسخا معدّلة من XRAY الشهيرة

أعلن وكلاء لادا في موسكو أن نماذج سيارات XRAY الكروس أوفر القادمة ستأتي بتعديلات تجعل منها عملية واقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الجديدة المنتظرة ستتمتع بتسارع أفضل مقارنة بنماذج XRAY الحالية بفضل علب سرعة روبوتية مطورة بخمس أو ست سرعات.

وسيضمن الاقتصادية في استهلاك الوقود في السيارات الجديدة الأنظمة الجديدة لعلب السرعة، ومحركات البنزين المعدلة التي ستكون بسعة 1.6 ليتر، وستحل محل المحركات الحالية التي سعتها 1.8 ليتر.

وستساعد التعديلات المذكورة سابقا على رفع معدلات التسارع في سيارات XRAY، إذ ستكون النماذج الجديدة من هذه المركبات قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10.3 ثانية تقريبا.

وستحصل هذه المركبات على هيكل بطول 4 أمتار و17 سم تقريبا، عرضه 176 سم، وارتفاعه 164 سم، أما قمرتها فستزود بواجهة قيادة فيها شاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، فضلا عن أنها ستجهز بنظام منع الانزلاق على المنحدرات.

إقرأ المزيد

كما ستجهز نسخها بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، أما أسعارها فمن المفترض أن تبدأ من 12 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1