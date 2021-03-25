مركبة أخرى تنضم لأسرة سيارات GMC الجبارة

تتحضر شركة جنرال موتورز لإطلاق نموذجها الأحدث من سيارات GMC Terrain المحبوبة لدى عشاق المركبات رباعية الدفع القوية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الجديدة المعدلة من هذه السيارات قد تصل السوق الأمريكية صيف العام الجاري، وستتميز عن مركبات Terrain الحالية بتصميم جديد لشبك الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وستعدّل فيها منظومات الإضاءة في المصابيح الأمامية والخلفية.

وستحصل هذه المركبات على هياكل بطول 4 أمتار و57 سنتيمترا، عرضها 185 سم، وارتفاعها 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 271 سم، وعلى عجلات بمقاس 18 و19 إنش.

أما قمرة هذه المركبات فستتميز ببعض التعديلات عن قمرة سيارات Terrain الحالية، إذ ستحصل واجهة القيادة على منظومة مولتيميديا أكثر تطورا، وستجهز بنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة تكييف توزع الهواء بطريقة أفضل.

كما ستجهز هذه السيارات بأنظمة إلكترونية تمنحها قدرات كبيرة للتحكم بالعجلات للسير على الطرق الوعرة أو المكسوة بالرمال أو الأوحال والثلوج، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، فضلا عن أنظمة أمان لتفادي الحوادث على الطرقات السريعة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن تطلق من هذه المركبات عدة نماذج، أحدها سيحصل على محرك اقتصادي بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 173 حصانا، سيعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.أما أسعارها في الأسواق فمن المتوقع أن تبدأ من 24 ألف دولار للنسخ العادية، ونحو 27 ألفا للنسخ ذات المواصفات الخاصة.

المصدر: moto1