إيلون ماسك يبيع سيارات "تسلا" مقابل عملة افتراضية

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك أنه يمكن شراء سيارات "تسلا" التي تنتجها شركته بعملة البيتكوين الافتراضية.

وقال رجل الأعمال في مدونته على "تويتر":" يمكنكم الآن شراء سيارة "تسلا" مقابل عملة البيتكوين ولن يتم تحويلها إلى أية عملة أخرى".

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وأضاف ماسك أن إمكانية الدفع بالبيتكوين ستكون متاحة خارج الولايات المتحدة نهاية العام الجاري.

يذكر أن شركة "تسلا" كانت قد أعلنت في 8 فبراير أنها تستثمر مبلغا قدره 1.5 مليار دولار في العملة الافتراضية وقالت إنها ستبيع قريبا منتجاتها مقابل الدفع بالبيتكوين.

ووصف إيلون موسك آنذاك استثمارات الشركة في البيتكوين بأنها خطوة جنونية.

جدير بالذكر أن ثروة إيلون ماسك زادت العام الجاري حتى 200 مليار دولار وأصبح أغنى رجل في العالم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا