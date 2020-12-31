سيارات لفتت أنظار الملايين عام 2020

برزت العديد من السيارات عام 2020 بفضل تصاميمها المميزة أو جودتها وموثوقيتها العالية، وبعضها لفتت أنظار الملايين للتقنيات الجديدة التي حصلت عليها خلافا لجميع المركبات الأخرى.

وتبعا للكثير من المقيّمين فإن واحدة من أكثر السيارات التي حققت شعبية واسعة هذا العام كانت Tellurid الجديدة، والتي صنفت كأكبر سيارات كيا رباعية الدفع وأكثرها فخامة، فضلا عن التقييمات الجيدة التي حصلت عليها من ناحية الموثوقية والمتانة.

أما عن فئة المركبات الكروس أوفر فقد برزت سيارة CX-30 الجديدة من مازدا، والتي أحبها الكثيرون لتصميمها الانسيابي المميز واقتصاديتها في استهلاك الوقود، وكذلك برزت سيارة Eclipse Cross من ميتسوبيشي، والتي اعتبرت من اجمل السيارات لهذا العام وأكثرها تطورا بنفس الوقت، وصنفت كمافس قوي لسيارات C-HR وCX-30 التي تنتجها شركتا تويوتا ومازدا.

وظهر اسم Geely الصينية بشكل ملفت هذا العام أيضا عبر سيارة Tugella الجديدة التي اعتبرت من اهم المنافسين لسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.

وواكبت روسيا أيضا النهج الجديد الذي يسعى لإطلاق مركبات متطورة صديقة للبيئة، وكشفت عن سيارة كهربائية مميزة صنفت من بين أكثر السيارات الكهربائية تطورا وعملية لعام 2020.

أما شركة GMA البريطانية فانفردت بسيارة سعرها 3 ملايين دولار تقريبا، فيها نظام ديناميكية هواء مميز يعتمد على انسيابية الهواء في جسم الهيكل وعلى مراوح خاصة تشتغل بـ 6 أوضاع للحفاظ على الثبات أثناء السرعات العالية.

ومن بين أبرز سيارات السيدان التي ظهرت سنة 2020 أيضا كانت سيارة J7 من شركة JAC الصينية، والتي صنفت كمنافس قوي لسيارات kia optima، وكذلك سيارة Mazda3 التي حصلت على عدة جوائز من حيث جمال التصميم، وسيارة G70 الفاخرة من Genesis .

وفي عالم سيارات البيك آب ظهر اسم شركة Rezvani الأمريكية بقوة أيضا من خلال مركبة Hercules التي جهزت بست عجلات وأنظمة تعليق وعجلات تمكنها من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة، إضافة إلى محركاتها القوية بعزم 500 حصان.

المصدر: RT