روسيا تزيح الستار عن سيارة كهربائية متطورة

كشفت شركة كاماز الروسية رسميا عن سيارتها الجديدة Kama-1، التي طورتها لتكون من بين أبرز السيارات الكهربائية وأكثرها تميزا.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل أنيق طوله 3 أمتار و70 سنتيمترا، وبتصميم عصري للأبواب وقبضاتها المدمجة مع جسم الهيكل كي لا تنفر منه إلى الخارج، فضلا عن المصابيح المتطورة التي تعمل بتقنيات LED الموفرة للطاقة.

وحصلت هذه المركبة على قمرة تتسع لـ 5 ركاب، وعلى عجلات مجهزة بأقراص بتصميم رياضي جذاب، أما من الداخل فجهزت بواجهة قيادة متطورة تتميز بشاشة إلكترونية تعمل باللمس مثبتة على المقود قبالة السائق، إضافة إلى وسادتي أمان هوائتين، وزر Start-Stop لتشغيل المحرك، أما أداة التحكم بمنظومات الحركة فيها فصممت لتكون على شكل مفتاح دائري صغير كما في سيارات بي إم دبليو الحديثة.

youtube/Интересные видео Tv

وتعمل هذه السيارة بمحرك كهربائي صديق للبيئة يولد عزما يعادل 109 أحصنة، وببطارية باستطاعة 33 كيلواط، تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 200 و300 كلم بالشحنة الواحدة.

youtube/Интересные видео Tv

إقرأ المزيد

ويمكن لهذه المركبة الحركة بسرعة تصل إلى 150 كلم/سا، أما سعرها فمن المفترض أن يصل إلى 1.3 مليون روبل (17800 دولار تقريبا).

المصدر: moto1