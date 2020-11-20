"قاتلة kia optima" الجديدة تصل عددا أكبر من أسواق العالم!

أعلن وكلاء شركة JAC الصينية في موسكو عن توسيع سوق مبيعات سيارة J7 المميزة التي يرى فيها الكثيرون منافسا قويا لسيارات kia optima.

وتتميز هذه السيارة بهيكل مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، يتداخل فيه الزجاج الخلفي مع غطاء الصندوق بصورة مميزة تشبه تلك الموجودة في بعض سيارات جاغوار وتيسلا الحديثة.

youtube/Виктор Степанов

ويأتي هيكل هذه السيارة بطول 477 سم، بعرض 182 سم، وارتفاع 176 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم، ويزين واجهته الأمامية شبك عريض لغطاء المحرك فيه خطوط طولية مميزة مطلية بالكروم اللماع، أما حافة صندوق الأمتعة الخلفي فقد صممت لتكون أشبه بجنح هوائي صغير يزيد ثبات المركبة على السرعات العالية.

وحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة في منتصفها شاشة طولية بمقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، ولديها شاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وزودتها JAC بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبفتحة سقف بانورامية كبيرة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد والمرايا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، إضافة إلى نظام يعتمد على الكاميرات لمراقبة محيط الهيكل بالكامل.

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وتتميز نسخة Comfort من هذه السيارة بمصابيح تعمل بتقنيات LED، فضلا عن أن مصابيحها تعدل وضعية الإضاءة وجهتها تماشيا مع وجهة المركبة وحركة المقود.

وحصلت النسخة الروسية من هذه المركبة على محرك بنزين بأربع أسطوانات بسعة 1.5 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 149 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1