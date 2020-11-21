هيونداي تعلن عن واحدة من أجمل سياراتها لهذا العام

قررت شركة هيونداي اختتام العام الجاري وتوسيع أسرة مركباتها الكبيرة بسيارة ix35 الجديدة التي اعتبرها الكثيرون من بين أجمل مركبات الكروس أوفر لهذه السنة.

وتأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن تصاميم سيارات ix35 السابقة، إذ حصلت على شكل مميز للواجهة الأمامية وشبك غطاء المبرد وممتصات الصدمات، وصممت إضاءتها من الخلف لتزين كامل باب صندوق الأمتعة.

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وحصلت هذه المركبة على مصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، وأما هيكلها فازدادت أبعاده ليصبح طوله 4 أمتار و50 سنتيمترا ليوفر مساحة أكبر في قمرة الركاب.

ومن الداخل اختلفت هذه السيارة كليا عن سيارات ix35 التي سبقتها أيضا، واختلف فيها تصميم واجهة القيادة وفتحات هواء المكيف، وزينت الواجهة بعناصر من الخشب والجلد والكروم، وجهزت بمقود رياضي مكسو بالجلد، وبشاشة طولية عملاقة تعمل باللمس.

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كما زودت هيونداي هذه المركبة بأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد والمرايا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة مولتيميديا وتكييف متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق.

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وستتوفر ix35 الجديدة بمحركات GDI توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 140 حصانا، ومحركات بعزم 160 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات وعلب ميكانيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1