رومانيا تطلق سيارات بيك آب مميزة بسعر منافس

أعلنت شركة Dacia الرومانية عن إطلاقها سيارة بيك آب مميزة طورتها عن سيارات Duster الشهيرة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن السيارة الجديدة التي ساهم في تطويرها مركز Romturingia للتصاميم ستأتي بهيكل أقصر بمقدار 19 ملم فقط من هياكل سيارات Duster الكروس أوفر الجديدة.

وجهزت هذه السيارة بصندوق خلفي قادر على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 500 كلغ، كما جهزت بقمرة فيها صف أو صفين من المقاعد، وحصلت على أضواء تعمل بتقنيات LED، وممتصات صدمات وغطاء للصندوق من مواد مركبة متينة وخفيفة الوزن.

كما زودتها Dacia بنظام مولتيميديا متطور مجهز بشاشة تعمل باللمس، ويمكنه العمل مع أنظمة "أندرويد أوتو" والاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، إضافة إلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج الأمامي، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد.

وستطرح هذه السيارات بمحركات ديزل بسعة 1.5 ليتر بعزم 115 حصانا، تستهلك 4.9 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وبنظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

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كما زودت بأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، ونظام لتثبيت السرعة على الأوتوسترادات، وحساسات مسافة وكاميرا خلفية، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 20 ألف يورو.

المصدر: moto1