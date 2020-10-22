Genesis تعلن رسميا عن سيارتها الفاخرة الجديدة

أعلنت شركة Genesis أن النموذج المعدل والجديد كليا من سيارات G70 سيصل الأسواق الروسية والأوروبية والآسيوية وبعض الأسواق الأخرى مطلع العام القادم.

وتبعا لوكلاء الشركة فإن G70 الجديدة ستطرح في الأسواق بـ 14 لونا مختلفا، منها لونا Sedona Brown و Tasman Blue الجديدان، ولون Verbier White، وستكون هناك طرازات بلوني Bond Silver و Melbourne Grey.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن تصاميم سيارات G70، إذ حصلت على شبك أمامي مثلث الشكل مطلي بالكروم، ومصابيح أمامية فريدة التصميم يتألف كل مصباح من قسمين يفصل بينهما الفايبر الذي يمتد من جسم الواجهة الأمامية.

وزودت قمرة هذه المركبة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وأنظمة كهربائية لتبريد وتدفئة المقاعد والتحكم بوضعياتها، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة ستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، ومحركات بنزين بسعة لترين وعزم 252 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصان، ومحركات بنزين بسعة 3.3 ليتر بعزم 270 حصانا.

كما ستزود بأنظمة أمان متطورة منها أنظمة فرملة آلية ونظام للتحكم بالسرعة لمنع الحوادث على الطرقات، وأنظمة لمراقبة الحالة الجسدية ونشاط السائق.

المصدر:moto1