Elantra الجديدة من هيونداي تصل أكبر الأسواق العالمية

أعلن وكلاء شركة هيونداي في موسكو أن سيارات Elantra بتصميمها الجديد كليا ستطرح قريبا في السوق الروسية وبعض أهم أسواق أوروبا وآسيا.

وبالنظر للسيارة الجديدة نلاحظ أنها اختلفت كليا من حيث المظهر مقارنة بسيارات Elantra السابقة، وحصلت على هيكل أكثر انسيابية وعلى فتحات هواء كبيرة على الواجهات، أما سقف صندوقها الخلفي فصمم ليكون شبيها بجنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وأصبح طول هيكل هذه المركبة 4 أمتار و65 سنتيمترا، أما عرضه فأصبح 182 سم، وارتفاعه 143 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، أما العجلات فأصبحت بمقاس 17 إنشا.

وداخليا حصلت Elantra على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس تمتد على نصف عرض الواجهة تقريبا، كما زودت بأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد، وأنظمة مولتيميدا حديثة، ووسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

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وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات G4FG بسعة 1.6 ليتر وعزم 128 حصانا، ومحركات G4NL بسعة لترين وعزم 150 و191 حصانا.

المصدر: moto1