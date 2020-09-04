فولكس فاغن تعلن عن مواصفات Tiguan الجديدة

اعتبرت سيارات Tiguan من بين أشهر سيارات الكروس أوفر في العالم في السنوات الماضية وأكثرها مبيعا، ورغم ذلك قررت فولكس فاغن تغيير هذه السيارات السنة بصورة جذرية.

وأشارت فولكس فاغن إلى أنها ستكشف هذا العام عن نموذج جديد من Tiguan سيحمل اسم Tiguan X، أسوة بسيارات Teramont X وTayron X التي كشفت عنها مؤخرا أيضا.

وستأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن سيارات Tiguan الحالية، وسيصبح طولها 476 سنتيمترا مقارنة بـ 470 سم كما هو الحال حاليا، أما عرض الهيكل الجديد فسيكون 162 سم، وارتفاع الهيكل 185، والمسافة بين محوري العجلات ستزيد أيضا لتصبح 279 سم.

وتظهر الصور المسربة لـ Tiguan X أن السيارة حصلت على قمرة قيادة متطورة، فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى تعمل باللمس موضوعة في منتصف واجهة القيادة.

youtube/Povozcar

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وستحصل هذه المركبة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلبة سرعة DSG أوتوماتيكية، وعلى محركات بنزين TSI بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 و220 حصانا، أما أسعارها في الأسواق فمن المفترض أن تكون نحو 27.5 ألف دولار.

المصدر: moto1