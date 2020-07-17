شاهد RS7 الجبارة الجديدة من أودي

تسعى شركة أودي كل عام لإطلاق عدة نماذج من السيارات الرياضية القوية والمميزة من حيث التصميم والأداء، ومن بين هذه السيارات لهذا العام جاءت RS7 الجبارة.

والملفت للنظر في سيارة RS7 الجديدة هو تصميمها الذي يوحي بالقوة، وعجلاتها الرياضية الكبيرة التي أتت بأقراص مصنوعة من الكروم المطلي باللونين الأسود والفضي، والمزودة بفرامل خاصة طليت أجزاؤها باللون الأحمر.

ومن عناصر الجمال في هذه المركبة أيضا التصميم الفريد لوحدات الإضاءة في المصابيح الأمامية، وتصميم المصابيح الخلفية التي تمتد على طول مؤخرة الهيكل، فضلا عن الجنح الهوائي الصغير المتحرك الذي يرتفع عند السير بسرعات عالية للحفاظ على الثبات، وفتحات العوادم الكبيرة على جانبي ممتص الصدمات من الخلف.

ولم تخل هذه السيارة من الداخل من معالم الجمال والتميز أيضا، إذ حصلت على مقاعد رياضية مسكوة بأفخم أنواع الجلود، وزودت مقصورتها بخطوط إضاءة مخفية من جميع جوانبها، أما واجهة القيادة فحصلت على 3 شاشات، واحدة قبالة السائق واثنتان في المنتصف تعملان باللمس.

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وتكمن قوة هذه السيارة بمحركها التوربيني الجبار الذي أتى بـ 8 أسطوانات وسعة 4 ليترات وعزم 592 حصانا، والذي يعمل مع علبة سرعة أوتوماتكيكة بـ 8 مراحل.

ويمكن لهذه المركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.6 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 280 كلم/سا.

المصدر: moto1