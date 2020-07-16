روسيا تبدأ بتصنيع واحدة من أجمل سيارات كيا

أعلن مصنع Avtotor في كالينينغراد الروسية عن بدء إنتاج سيارات Kia K5 المصنفة من بين أفضل وأجمل سيارات السيدان التي صممتها شركة كيا حتى الآن.

وأشار المصنع إلى أن أوراق اعتماد هذا النوع من المركبات وقعت منذ شهر تقريبا في روسيا، وبموجبها سيتم إنتاج نموذجين من Kia K5، نموذج مزود بمحركات بنزين 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، ونموذج مزود بمحركات GDI بسعة 2.5 ليتر بعزم 194 حصانا.

كما ستحصل هذه السيارات على نظام دفع أمامي فقط، ولن تأتي بنظام الدفع الرباعي المتوفر في سيارات K5 التي تطرح في الأسواق الأمريكية، وستزود بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، أما هياكلها فستكون مرتفعة عن الأرض بمقدار 155 ملم.

وتتميز النماذج الجديدة من Kia K5 بهيكلها الأنيق والانسيابي الذي يأتي بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا، وعرض 186 سم، وارتفاع 144 سم، وتصميم مصابيحها الأمامية الغريب التي أتت على شكل حرف V، إضافة إلى تصميم الزجاج الخلفي الذي يمتد حتى آخر صندوق الأمتعة تقريبا، ومصابيح الإضاءة الخلفية الحمراء التي تمتد على عرض الصندوق.

وحصلت هذه المركبات على العديد من الميزات المهمة مثل الكاميرات وحساسات قياس المسافات الأمامية والخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد ودرجة حرارتها، إضافة إلى حساسات المطر والإضاءة.

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ومن المفترض أن تبدأ مبيعات هذه المركبات في روسيا خريف العام الجاري، بأسعار قد تتراوح مابين 20 و28.5 ألف دولار.

المصدر: autoreview