شركة أمريكية تدخل عالم سيارات البيك آب بمركبة قوية ومميزة

كشفت شركة Lordstown Motors الأمريكية مؤخرا عن أولى سياراتها البيك آب التي ت طورتها بتمويل من "جنرال موتورز"، لتكون إحدى أقوى السيارات الكهربائية في العالم.

شاركت في تصميم هذه المركبة استوديوهات Hydra Design Labs، وحرص المصممون على جعلها تبدو سيارة بيك آب تقليدية لكن ببعض لمسات الحداثة التي تدل على أنها مركبة كهربائية متطورة.

وتأتي هذه السيارات بتقنيات مميزة أهمها المحركات المثبتة على العجلات التي تعيد شحن البطارية أثناء الحركة، والتي طورتها Lordstown Motors بالتعاون مع Elaphe.

كما حصلت هذه المركبات على مصابيح أمامية بقدرات إضاءة مميزة يتكون كل مصباح منها من 5 وحدات إضاءة مطورة بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح ضباب ومصابيح خلفية موفرة للطاقة، فضلا عن أنظمة تعليق خاصة تسمح بامتصاص الاهتزازات بشكل كبير أثناء الحركة على الطرق الوعرة، وجاء هيكلها بقمرة مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب.

وزودت هذه المركبة ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 400 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، وبمحركات كهربائية يعادل عزمها 600 حصان تقريبا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 97 كلم/سا في غضون 5.5 ثا، والوصول إلى سرعة أقصاها 128 كلم/سا.

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ومن غير المعروف الموعد المحدد لإطلاق هذه المركبات في الأسواق بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن سعرها في الولايات المتحدة سيعادل 52 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1