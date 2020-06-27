"شبيهة رينج روفر" الصينية تغزو أسواق روسيا والعالم!

أعلنت Cheryexeed التابعة للعملاقة الصينية Chery عن بدء بيع سيارة جديدة في أسواق روسيا وبعض الأسواق العالمية، شبهها الكثيرون بالنماذج الحديثة لسيارات "رينج روفر".

وبنيت سيارة Cheryexeed TXL على منصات M3X التي طورتها Chery مع شركة Benteler الألمانية، وأثبتت جدارتها في العديد من الاختبارات، وحصلت على هيكل مميز بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 170 سم، تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم.

واهتمت Chery في إظهار روح العصرية والأناقة في هذه السيارة، وزينتها بمصابيح أمامية وخلفية ضيقة، وبعناصر من الكروم اللماع على محيط الهيكل وداخل قمرة القيادة، كما أولت اهتماما واضحا بتصميمها من الداخل، إذ زوتها بناقل حركة بتصميم مميز، وبواجهة قيادة متطورة فيها أحدث التقنيات المتوفرة في السيارات الحديثة، إضافة إلى مقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عبر أنظمة كهربائية.

وحصلت هذه السيارة أيضا على وسائد حماية هوائية من الحوادث تضمن سلامة جميع الركاب، وأنظمة لركنها بشكل آمن تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، إضافة إلى أنظمة إلكترونية لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات.

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ويمكن لهذه المركبة اجتياز الطرق الوعرة بفضل هيكلها الذي يرتفع عن الأرض نحو 21 سم، وعجلاتها الكبيرة، ونظامي الدفع الأمامي والرباعي، كما تتميز باستهلاكها القليل من الوقود بفضل محركها المتطور الذي يعمل بالبنزين، والذي جاء بسعة 1.6 ليتر وعزم 190 حصانا.

المصدر: autoreview