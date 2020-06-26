"قاتلة passat cc" الفاخرة الجديدة من فولكس فاغن

كشفت شركة فولكس فاغن عن نماذجها الجديدة من سيارات Arteon التي يطلق عليها في بعض البلدان اسم " قاتلة passat cc".

وأتت Arteon الجديدة بعدة نماذج مزودة بهياكل سيدان وبهياكل "ستيشن" عائلية يصل طولها إلى 4 أمتار و86 سم تقريبا، تتمتع بانسيابية عالية وتصميم يوحي بالفخامة والعصرية.

مقارنة بنماذج Arteon السابقة حصلت السيارات الجديدة على ممتصات صدمات أمامية وخلفية مختلفة كليا، وعلى عجلات رياضية كبيرة، وتغيير فيها تصميم فتحات العوادم وشكل الشبك الأمامي لغطاء المبرد، وكذلك تصميم المصابيح والمرايا الجانبية، وتصميم الفتحات الهوائية في الجسم.

ومن الداخل حصلت هذه السيارات على واجهة قيادة جديدة أيضا، فيها لوحة عدادات على شكل شاشة موضوعة قبالة السائق، وشاشة أخرى تعمل باللمس في منتصفها، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الوسائط المتعددة، و الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

وزودت المقصورة أيضا بمنظومات صوت ممتازة تعتمد على مكبرات Harman/Kardon، وحصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بحرارتها ووضعياتها عبر أنظمة كهربائية.

وتعادل سعة صندوق الأمتعة الخلفي في نموذج سيدان من هذه السيارات 563 ليترا، فيما تبلغ 565 ليترا في نموذج "ستيشن" العائلي، ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1632 ليتر في حال طي الصف الخلفي من المقاعد.

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وستطرح هذه المركبات في أوروبا بمحركات بنزين توربينية TSI بسعة لترين وعزم يتراوح ما بين 190 و280 حصانا، ومحركات ديزل بسعة لترين وعزم 150 و200 حصان، كما يمكن طلب هذه السيارات بنظامي دفع أمامي أو بنظامي دفع أمامي ورباعي، وستطلق نسخ منها مزودة بمحركات هجينة بعزم 218 حصانا.

المصدر: moto1