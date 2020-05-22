بمليون دولار.. نيسان تكشف عن وحشها الرياضي!

احتفالا بالذكرى الـ 50 لإطلاق سيارات GT الرياضية الشهيرة، أعلنت نيسان عن نيتها طرح نسخ خاصة من هذه السيارات يصل سعرها إلى مليون دولار.

وصممت نيسان النسخ الجديدة من سياراتها بالتعاون مع Italdesign لتكون غير شبيهة بأي سيارة رياضية في الأسواق.

وحرص المصممون على منح هذه المركبات ملامح القوة والرياضية من خلال الهيكل الانسيابي المزين بمصابيح أمامية غريبة الشكل، والفتحات الهوائية الكبيرة، والشبك الأمامي العريض.

ومن عناصر التميز البارزة في Nissan GT-R50 أيضا تصميم المصابيح الخلفية التي أتت مستديرة وتشبه شكل العوادم التي تضاء بلون أحمر، إضافة إلى قبضات الأبواب المخفية داخل الهيكل، والجنح الهوائي الكبير عند المؤخرة ما يمنح هذه السيارات الثبات أثناء السرعات العالية.

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كما حصلت هذه السيارات على قمرة مميزة فيها مقود رياضي، وتم تزيين القمرة بعناصر من الجلد الفاخر والمواد المصنوعة من ألياف الكربون.

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وأشارت نيسان إلى أنها ستطلق من هذه السيارات 50 نسخة فقط، جميعها ستحصل على محركات توربينية بـ 6 أسطوانات وسعة 3.8 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 720 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست مراحل.

المصدر: moto1