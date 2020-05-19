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فولفو تطلق سيارة مميزة لفئة الشباب

عالم السيارات

فولفو تطلق سيارة مميزة لفئة الشباب
AW/CVI
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انتشرت على مواقع وصفحات الإنترنت بعض المعلومات والصور عن النموذج القادم من سيارات C30 التي ستطرحها فولفو لعشاق المركبات الشبابية المميزة.

تبعا للتسريبات فإن C30 ستحتفظ بطابعها العام كسيارة هاتشباك متوسطة الحجم، لكنها ستبنى على منصات متينة وعملية اختبرتها فولفو في سيارات  XC40 الكروس أوفر.

فولفو تطلق سيارة مميزة لفئة الشباب
speedme

وستطال السيارة الجديدة العديد من التعديلات مقارنة بنماذج  C30 الحالية، فالزجاج الخلفي فيها سيصبح أصغر، كما سيختلف شكل المصابيح الخلفية لتوضع بشكل طولي كما في مصابيح سيارات XC 90 رباعية الدفع الشهيرة.

وسيختلف في هذه السيارات أيضا تصميم الشبابيك الخلفية لتصبح انحناءاتها أكثر بروزا، وستحصل هذه المركبات على جنح هوائي صغير مثبت على سقفها من الخلف لزيادة الثبات على السرعات العالية، وستزود بفتحتين كبيرتين للعوادم، وعجلات رياضية بأقراص عريضة.

فولفو تطلق سيارة مميزة لفئة الشباب
speedme

أما فيما يتعلق بالخواص الميكانيكية، فستحصل هذه السيارات على محركات هجينة بعزم 400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، ومن المفترض أن تطلقها فولفو في الأسواق نهاية العام الجاري.

المصدر: moto1

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