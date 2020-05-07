هيونداي تختبر سيارة صغيرة بقدرات جبارة!

نشرت شركة هيونداي مقطع فيديو ترويجي كشفت فيه بعض أسرار النموذج الجديد من سيارات i20 الصغيرة التي قد تطرحها في الأسواق قريبا.

ويظهر في الفيديو كيف تختبر هيونداي i20 N الجديدة على جليد إحدى البحيرات المتجمدة في السويد، ويبرز فيه القدرات الكبيرة لهذه السيارة على التسارع والحفاظ على ثباتها على الجليد.

كما يبدو أن نموذج N الجديد حافظ على هيكل الهاتشباك التقليدي لسيارات i20، لكنه اكتسب عجلات أكبر حجما، ومقودا رياضيا مميزا، وجنحا هوائيا صغيرا من الخلف لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وتبعا للتسريبات فإن سيارات i20 N القادمة من هيونداي ستحصل على محرك بنزين توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 200 حصان، سيعمل مع علب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

ولم تفصح هيونداي عن أية مواصفات فنية أو تقنية إضافة تتعلق بهذه السيارة بعد، لكن كل التوقعات تشير إلى أنها ستكشف عنها رسميا قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

إقرأ المزيد

ويلاحظ العديد من متابعي شؤون السيارات أن شركة هيونداي قد قررت إحداث تغيير جذري في سياراتها الصغيرة ومتوسطة الحجم هذا العام، وخصوصا نماذج الهتشباك منها، إذ كشفت منذ مدة أيضا عن التغيرات الكبيرة التي ستحصل عليها مركبات Veloster N الشهيرة، والتي ستبدأ بطرحها قريبا.

المصدر: moto1