هوندا تعدل Civic الأسطورية

استعرضت هوندا مؤخرا النموذج الجديد المعدل من سيارات Civic التي تعتبر من بين أكثر السيارات شهرة وانتشارا في العالم.

وبالنظر للصور التي انتشرت للسيارة الجديدة، نلاحظ أن Civic Type R باتت أكثر جاذبية وعصرية، وحصلت على هيكل هاتشباك رياضي انسيابي مميز وعجلات كبيرة، وواجهة أمامية تمنحها ملامح القوة.

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كما حصلت هذ المركبة على أنظمة تعليق خاصة تزيد من ثباتها على السرعات العالية والمنعطفات، ومكابح رياضية معدلة، أما مقصورتها فزودت بواجهة قيادة مميزة وعجلة قيادة وناقل للسرعات مع كسوة بالجلد الفاخر.

وزودت هوندا السيارة الجديدة بمحرك توربيني قوي يعمل بالبنزين بعزم 306 أحصنة، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وأنظمة قيادة مختلفة منها نظام رياضي للسرعات العالية، ونظام يمنع انزلاقها على الطرق المكسوة بالمياه والثلوج، إضافة لأنظمة أمان تحميها من الاصطدام بالأجسام والسيارات الأخرى أثناء السير على الطرقات.

المصدر: إزفيستيا