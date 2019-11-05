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رباعية الدفع الخفيفة الشيشانية الصنع تجوب سوريا

عالم السيارات

رباعية الدفع الخفيفة الشيشانية الصنع تجوب سوريا
Twitter.com
سيارة باغي
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نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لاختبار رباعية الدفع "تشابورز إم-3" التكتيكية الخفيفة الشيشانية الصنع في محافظة درعا السورية.

وتم الكشف عن رباعية الدفع "تشابورز إم 3" لأول مرة في منتدى الجيش-2017 العسكري التقني حيث أعلن أن عربة باغي متعددة المهام يمكن أن تنقلها مروحيات "مي-8" أو"مي – 26" في داخلها أو خارجها. ويبلغ وزن العربة 820 كيلوغراما، وطولها 3100 سنتيمتر، وعرضها  1900 سنتيمتر، وارتفاعها 1460 سنتيمترا.

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وبمقدور العربة نقل 450 كيلوغراما من الحمولة  و3 أفراد من طاقمها. وقيل إنها تزود بمحرك من سيارة "لادا – واز -21126" لتزيد سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة مسافة 500 كيلومتر.

ويمكن أن تحمل السيارة رشاشا من عيار 7.62 ملم وقاذف القنابل الأوتوماتيكي "آغي إس – 17" أو "آغي إس – 30" عيار 30 ملم.

وتستخدم "تشابورز إم 3" حسب مصمميها لتنفيذ مهام القصف والاستطلاع والدوريات والإجلاء والإسعاف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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