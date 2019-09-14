"أودي" تكشف في فرانكفورت عن سيارة "باغي" ذاتية القيادة

أكملت شركة "أودي" الألمانية في معرض "فرانكفورت" للسيارات عملية تشكيل مجموعة لسياراتها الاختبارية الأربع وهي Aicon ، AI:Me ، AI:Race ،حيث انضمت إليها رباعية الدفع AI: Trail.

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ومن مميزات السيارة جسمها الكربوني شبه الشفاف وتزويدها بدرونات صغيرة الحجم.

يذكر أن سيارات "باغي" مخصصة للسير في المناطق الوعرة الخالية من الطرق والمناطق الجبلية والصحراوية. كونها تتميز بخفة الحركة والسرعة وسهولة القيادة. ويمكن استخدامها كسيارة للإسعاف والإنقاذ ولدى قوات الطوارئ والجيش.

المصدر: فيستي. رو