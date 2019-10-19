Taycan.. وحش كهربائي جديد من بورش

أثارت سيارة Taycan 4S التي كشفت عنها بورش منذ مدة انتباه الكثيرين من محبي المركبات الكهربائية، وقيمها العديد من الخبراء على أنها المنافس الأهم لسيارات تسلا الشهيرة.

وحرص المصممون عند تطوير هذه السيارة على جعل كل تفصيل في تصميمها يدل على الحداثة والتطور، بدءا من أشكال المصابيح الأمامية الغريبة الشكل والتي لم يسبق أن وجد مثلها من قبل، وصولا إلى تصميم المصابيح الخلفية التي تمتد على طول مؤخرة المركبة، وانتهاء بتصميم العجلات وفتحات الهواء التي تزين الهيكل.

وحصلت هذه المركبة على قبضات أبواب مميزة مدمجة داخل جسم الباب، مزودة بماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى كاميرات تظهر محيطها بالكامل، ومستشعرات لقياس المسافات، ومستشعرات لتحديد سرعة الأجسام والسيارات الأخرى على الطرقات لمنع اصطدامها بها.

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وأتت النسخة الأساسية من هذه السيارة بزوج من المحركات الكهربائية القادرة على توليد عزم 530 حصانا، للتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4 ثوان، والوصول إلى سرعة 250 كلم/ساعة.

أما قمرة هذه السيارة فجاءت غاية في التطور، وحصلت على واجهة قيادة مزودة بـ 3 شاشات تعمل باللمس، اثنتان موضوعتان بشكل أفقي في منتصف الواجهة وقبالة السائق، وثالثة موضوعة عموديا على يمين السائق، شبيهة بالشاشات الموجودة في سيارات تسلا.

المصدر: فيستي