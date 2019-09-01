"مرسيدس" تكشف عن كروس جديدة

كشفت شركة "مرسيدس - بينز" عن موديل جديد وهو كروس GLE Coupe. لكنها غير عادية لأنها تشبه سيارة كوبيه.

ويبدو من الوهلة الأولى أن موديل GLE Coupe لا يختلف تقنيا عن GLE العادية. إلا أن هناك تفاصيل تجعل الطراز الجديد أكثر جاذبية ورياضية مقارنة بسابقه وذلك لسقفه المائل في قسمه الخلفي.

أوتو

ويمكن أن تتزود السيارة بمحركينك: محرك ديزل سعة 2.9 لتر ينتج قوة 272 حصانا أو 330 حصانا حسب النسخة المختارة ومحرك تربو ينتج 435 حصانا ويساعده عند تسارع السيارة محرك EQ Boost الكهربائي الذي يولد قوة 22 حصانا و250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أوتو

ويسمى الطراز المزود بهذين المحركين Mercedes-AMG GLE 53 Coupe وتتسارع تلك السيارة حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.3 ثانية فقط.

وازداد طول السيارة بـ39 ملم وعرضها بـ7 ملم مقارنة بالجيل الأول لـGLE Coupe . وحصلت السيارة على ما يسمى بـ "الكراسي الرياضية" ولوحة العدادات المفروشة بالجلد الاصطناعي، ناهيك عن نظام مولتيميديا الجميل ذي الشاشتين الكبيرتين.

يذكر أن سيارة كروس الجديدة ستعرض لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات، أما طرحها في الأسواق فيحتمل في الربيع المقبل.

المصدر: أوتو