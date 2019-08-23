موسكو تشهد منذ عام 2015 نحو 58 مليون رحلة بالسيارات المستأجرة

أعلن نائب عمدة موسكو، مكسيم ليكسوتوف، يوم 22 أغسطس أن أهالي موسكو وضيوفها يستأجرون كل يوم 140 ألف سيارة.

وأضاف أن سائقي موسكو لجأوا 58 مليون مرة لخدمة "كارشيرينغ" (استئجار السيارة لمدة قصيرة) منذ عام 2015 حين تم إطلاق هذا المشروع.

وقال إن السائقين قاموا عامي 2018 – 2019 فقط بـ51 مليون رحلة قصيرة بالسيارات المستأجرة.

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وجاء في بيان أصدرته بوابة عمدة وحكومة موسكو أن 23 ألف سيارة تابعة لشركات مشغلة مختلفة تجوب كل يوم شوارع العاصمة بقيادة السائقين المستخدمين.

يذكر أن سعر استئجار السيارة في موسكو لا يتجاوز 10 روبلات (نحو 1.5 دولار) في الدقيقة. ومن مميزات استخدام تلك الخدمة إمكانية ركن السيارة في أي مكان، بما في ذلك مواقف السيارات الخاصة (المدفوعة).

وتتضمن خدمة "كارشيرينغ موسكو" حاليا 9 شركات تقوم بإيجار 23 ألف سيارة. وسيزداد عددها، حسب نائب عمدة موسكو، بحلول عام 2020 إلى 30 ألف سيارة.

المصدر: تاس