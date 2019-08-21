ياندكس: سيارات ذاتية القيادة تظهر في موسكو بعد 4 أعوام

أعلن رئيس إدارة السيارات غير المأهولة في شركة "ياندكس" دميتري بوليشوك، أن السيارات ذاتية القيادة ستعم شوارع في موسكو بعد 4 أعوام.

وأضاف أن تلك السيارات تخضع حاليا لاختبارات مختلفة بحضور مهندس يتولى قيادتها في بعض الأحوال فقط.

وأشار إلى أن تشغيل السيارات ذاتية القيادة سيتم أولا في بعض أحياء موسكو الملائمة لسيرها. ثم ينتشر استخدامها إلى مناطق أخرى للمدينة.

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أما المدن الروسية الأخرى فيمكن أن تظهر تلك السيارات في شوارعها قبل موسكو لأن ظروفها مؤاتية أكثر لاستخدامها.

وقال الخبير إن مجال استخدام السيارات ذاتية القيادة هو بالدرجة الأولى النقل، بما فيه نقل البريد والحمولة (الشاحنات ذاتية القيادة) والركاب (التاكسي ذاتية القيادة). ومضى قائلا إن شركة "ياندكس" بصدد إعداد مركز خاص يتولى السيطرة على كل السيارات غير المأهولة. وسيكون بإمكان أي سيارة ذاتية القيادة الاتصال به لتلقي المعلومات أو تغيير المسار.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية، أفادت في وقت سابق، بأن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ومجالس النواب المحلية يجب أن تتبنى بحلول عام 2021 قوانين تخص استخدام تكنولوجيات السيارات ذاتية القيادة في الطرق العامة.

المصدر:ياندكس