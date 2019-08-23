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انطلاق مبيعات كروس صينية منافسة لـ "كريتا" الكورية في روسيا

عالم السيارات

انطلاق مبيعات كروس صينية منافسة لـ
povozcar.ru
Brilliance V3
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ظهرت في سوق السيارات الروسية سيارة كروس كمنافسة أخرى لـ"كريتا هيونداي" الكورية الجنوبية. وهي سيارة Brilliance الصينية.

وأعلن الصينيون أن محرك سيارتهم أقل استهلاكا للوقود وسعرها أقل من "كريتا".

وبلغ طول رباعية الدفع الصينية القصيرة Brillaince V3  4200 ملم، ما يقل قليلا عن طول "كريتا". أما المسافة بين العجلات الأمامية والخلفية فتعادل 2570 ملم، وحجم صندوق السيارة هو 1200 لتر.

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وتصدر شركة  Brilliance إلى روسيا 4 نسخ من سيارتها مزودة بمحرك ينتج قوة 107 أحصنة و145 نيوتن/ متر من عزم الدوران. ويقترن كل ذلك بعلبة السرعة الميكانيكية الخماسية أو الأوتوماتيكية.

وتتسارع السيارة حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.4 ثانية. أما السرعة القصوى للسيارة فبلغت 170 كلم/ساعة في حال تزويدها بعلبة السرعة العادية و160 كلم/ساعة بعلبة السرعة الأوتوماتيكية.

المصدر: فيستي. رو

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