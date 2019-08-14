JAC الصينية تعود للأسواق بسيارة متطورة وأنيقة

يستعد عملاق صناعة السيارات الصينية JAC لطرح النموذج الجديد من سيارات S5 الكروس أوفر الشهيرة.

وحصل النموذج الأحدث من هذه السيارات على هيكل انسيابي أنيق مزود بمصابيح LED، وعجلات 18 إنش بمقاس 225/55 R18، وحساسات لقياس المسافات وكاميرات على الواجهتين الأمامية والخلفية، وفتحة سقف بانورامية واسعة.

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كما زودت JAC هذه المركبات بأنظمة متطورة لاستشعار الإضاءة الخارجية وحساسات للمطر، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا الجانبية، وحصلت على أنظمة مولتيميديا حديثة، ونظام للتحكم بحركة العجلات على الطرق الوعرة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات والطرق الزلقة.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بعزم 150 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وبنظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: فيستي