"كيا" تحوّل سيارة "ريو" إلى الدفع الرباعي

تدرس شركة "كيا" الكورية الشمالية إمكانية إطلاق موديل آخر للدفع الرباعي .

يذكر أن أسطول سيارات "كيا" يتضمن سيارة كروس مصممة على أساس منصة " Rio" وهي رباعية دفع صغيرة تدعى Stonic. إلا أن المكتب الأوروبي للشركة يرى أن إطلاق سيارة كروس أخرى لا يلحق ضررا بسمعة الشركة بل على العكس يساعد في توسيع رقعة شعبيتها.

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وقال رئيس إدارة التخطيط في المكتب الأوروبي لشركة "كيا"، دافيد لابروس، في حديث أدلى به لصحيفة "أوتوكار" الإلكترونية الروسية إن المكتب يدرس مسألة إبقاء سيارات كروس الخمس كلها كلاسيكية وقد يجعل بعضها كهربائية وهجينة.

أما مدير مبيعات "كيا"، أميليو أريرا، فيعتبر أن "ريو" ستحل محل Stonic رباعية الدفع بعد إطلاق نسختها الرياضية وانتقالها إلى جيل جديد أكثر حداثة.

وقد حلت سيارة كروس Rio Xline في روسيا منذ أشهر، محل هاتشباك "كيا ريو"، حيث تختلف كروس الجديدة عن سابقتها هاتشباك بخلوص أكبر وألواح بلاستيكية فقط.

المصدر: فيستي