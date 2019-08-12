الرئيس التركماني يسعى لاقتناء أسطول من سيارات "أوروس" الروسية الفارهة

أعرب رئيس تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، عن رغبته في شراء أسطول كامل من سيارات "أوروس" الروسية الفاخرة.

وجاء ذلك بعد زيارته لـ "منتدى "قزوين الاقتصادي" في مدينة تركمان باشي حيث يعرض أحد النماذج من ماركة "أوروس" الروسية الصنع.

والتقى الرئيس التركماني على هامش المنتدى رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، الذي قال إن نموذج "أوروس سينات" المعروض في المنتدى هو طراز عادي يمكن أن يحوزه الجميع، بينما هناك موديل خاص يقتنيه زعماء الدول فقط.

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وأعلن الرئيس التركماني أن السيارة أعجبته كثيرا وأنه يعتزم اقتناء كل النماذج التابعة لماركة "أوروس" الروسية الصنع.

يذكر أن موديل "أوروس سينات" فاتح اللون الذي يعرض حاليا في "منتدى قزوين الاقتصادي" في تركمانيا صنع من قطع الغيار الروسية. وأنه مزود بمحرك هجين يتكون من محرك بنزين V8 ومحرك كهربائي ينتج قوة إجمالية تقدر بـ660 حصانا، ما يمكّنه من التسارع حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوان.

كما تم تزويد السيارة بعلبة السرعة الأوتوماتيكية وأجهزة مساعدة السائق، بما فيها نظام التحكم بالسرعة والسيطرة الإلكترونية، ونظام تجنب الاصطدام وكذلك رصد عابري الطريق، وإشارات المرور و9 وسادات أمان وما إلى ذلك.

جدير بالذكر أن أسطول سيارات "أوروس" يضم سيارة سيدان وليموزين ورباعية الدفع وميني وان (السيارة العائلية).

المصدر: تاس