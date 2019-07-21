"سكودا" تعدل Kodiaq الشهيرة

أعلنت شركة "سكودا" أن النماذج الجديدة من سيارات Kodiaq ستأتي بتعديلات ملحوظة لمحبي هذا النموذج من المركبات.

وأوضحت الشركة أن التغيرات ستطال التصميم الخارجي لهياكل هذه السيارات، والذي سيصبح أكثر عصرية بفضل التصميم الخاص للمصابيح والخطوط الهوائية الممتدة على جانبيه، والشبك الأمامي لغطاء المبرد.

كما ستزود Kodiaq الجديدة بنظام تعليق خاص يحسن من قدرتها على اجتياز الطرق الوعرة، و3 أنظمة للحركة على مختلف أنواع الطرق، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية

وستحصل هذه السيارة على أنظمة أمان تتبع حركة الأجسام المحيطة بها على مسافات تصل إلى 70 مترا، تقوم بتحذير السائق في حالات الطوارئ منعا لوقوع الحوادث، بالإضافة إلى أضواء تحذيرية معدلة من الأمام والخلف وعلى المرايا الجانبية.

وستطرح بمحركات بسعة 2.0 لترا، وعزم 190 حصانا، تطابق معايير Euro 6d-Temp، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي

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